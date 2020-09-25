В Старошайговском районе сгорели две квартиры

В Старошайговском районе произошел пожар, который уничтожил две квартиры.

Поздним вечером 24 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Ингенер-Пятина. Огонь вспыхнул в жилом доме №3, расположенном по адресу – улица Молодежная. Пламя уничтожило квартиры №№2 и 3 на общей площади, составляющей 240 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru