В Ардатовском районе пожар уничтожил сарай

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Вечером 24 сентября в населенном пункте Тургенево загорелся сарай, расположенный на улице Школьной. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 42 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание сарая.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru