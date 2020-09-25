Житель Зубово-Полянского района жестоко избил знакомого

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

Стражи порядка выяснили, что в конце августа нынешнего года на ферме, где работал 44-летний житель села Горенка, погибла одна корова. Владелец животного 59-летнего возраста обвинил упомянутого сельчанина в случившемся. На этой почве произошла ссора. Во время конфликта владелец коровы жестоко избил 44-летнего гражданина.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Источник: 13.мвд.рф