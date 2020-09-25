Глава Мордовии осмотрел новые производственные площадки ООО «Сарансккабель-Оптика»

Глава Мордовии Владимир Волков 24 сентября посетил предприятие «Сарансккабель-Оптика».

В настоящее время на новых площадках указанного предприятия реализуется инвестиционный проект по производству трубок из алюминиевого сплава и симметричных кабелей связи нового поколения. Владимир Волков посетил данные площадки, а также осмотрел оздоровительный комплекс.

Глава Мордовии подчеркнул, что в регионе целый ряд успешных предприятий ежегодно осуществляют новые проекты. Одним из мощнейших драйверов промышленного производства является ГК «Оптикэнерго».

В декабре текущего года руководство предприятия планирует запустить вторую производственную линию, которая позволит увеличить объемы выпуска симметричных кабелей.

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Источник: e-mordovia.ru