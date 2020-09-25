В Теньгушевском районе ДТП унесло жизнь 37-летнего мужчины

В Теньгушевском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 37-летнего гражданина.

Происшествие произошло в ночь на 24 сентября на 41-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», превысив скорость во время совершения поворота, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф