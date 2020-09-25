В Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 52-летняя женщина попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 24 сентября на улице Строительной. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса марки ПАЗ, совершая правый поворот, из-за невнимательности допустил наезд на 52-летнюю женщину, которая пресекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая получила травмы. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф