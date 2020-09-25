В Саранске в результате ДТП пострадали пять человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Происшествие произошло утром 24 сентября на улице Строительной. По предварительной информации, 31-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в стоявший автомобиль марки ВАЗ-211540. Затем вторую машину отбросило на припаркованный впереди грузовик марки ГАЗ.

Пострадали несколько человек. Предполагаемой виновнице аварии медицинская помощь была оказана на месте инцидента. Её 26-летний пассажир самостоятельно обращался за помощью в одну из больниц Саранска. На месте происшествия медики также оказали помощь 45-летнему водителю ВАЗа и его 49-летнему пассажиру. Кроме того, 35-летний пассажир данной машины был госпитализирован.

Выяснилось, что у предполагаемой виновницы ДТП нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф