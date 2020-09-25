В Старошайговском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина

В Старошайговском районе в результате столкновения двух иномарок пострадала 61-летняя женщина.

ДТП произошло утром 24 сентября на 155-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель-Корса», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 61-летняя пассажирка «Корсы». Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф