В Темниковском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Утром 24 сентября в селе Бабаево 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Кашкай», на улице Луговой во время совершения обгона врезался в автомобиль марки ВАЗ-21102, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

Телесные повреждения получили водитель иномарки и его 22-летний пассажир. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Автомобилисту понадобилась госпитализация, а его пассажир был отпущен домой после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф