В Ковылкино легковушка сбила 83-летнего пенсионера на пешеходном переходе

В Ковылкино 83-летний пенсионер попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 24 сентября неподалеку от дома №11, расположенного по адресу – улица Королёва. По предварительной информации, 60-летний водитель легкового автомобиля марки «Шевроле-Ланос» по причине невнимательности совершил наезд на 83-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф