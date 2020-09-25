В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя легковушки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 24 сентября возле дома №1, расположенного по адресу – улица Веселовского, инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21074. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф