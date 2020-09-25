В Саранске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 24 сентября на территории Ленинского района города. Недалеко от дома №15, расположенного по адресу – улица Гагарина, 19-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали пять человек.

Источник: гибдд.рф