В Саранске на нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составили 104 протокола

В Саранске продолжаются проверки общественного транспорта и такси на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима.

С 26 мая в городе было проверено 17737 единиц общественного транспорта. На месте пассажирами устранено 8756 замечаний. На тех, кто отказывается это сделать, составляются протоколы. С начала проведения проверок было составлено 104 протокола.

Также продолжаются рейды по соблюдению профилактических мер в такси. Проверки этого вида общественного транспорта начались 11 июня. За этот период за нарушение масочно-перчаточного режима было вынесено 641 замечание (из них 406 – водителям), составлено 30 протоколов (28 из них на водителей).

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Источник: adm-saransk.ru