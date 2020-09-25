В Саранске проводятся рейды по объектам торговли и сферы услуг

В Саранске продолжаются рейды по объектам торговли и сферы услуг

С начала нынешней недели было составлено 6 протоколов за нарушение установленных требований в действующих эпидемиологических условиях.

Рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима по объектам торговли проходят в ежедневном режиме.

В течение одной недели проверки проходят в примерно 100 объектах торговли и сферы услуг, выявляется, как правило, не менее 25 нарушений масочно-перчаточного режима.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске на нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составили 104 протокола.

Источник: adm-saransk.ru