В Саранске в ДТП погибли два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

В ночь на 26 сентября на улице Победы экипаж ГИБДД обратил внимание на автомобиль марки «Опель-Вектра», который двигался на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель иномарки проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться от стражей порядка. Во время погони автомобилист совершал опасные маневры. При прохождении поворота водитель иномарки потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в столб.

От полученных телесных повреждений 19-летний автомобилист и его 33-летний пассажир скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир «Опеля» 19-летнего возраста был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф