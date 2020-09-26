В Саранске ограничат движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября.

В период с 08:00 28 сентября до 24:00 3 октября движение и стоянка транспортных средств будут ограничены на участке указанного проспекта, пролегающем от улицы Косарева до улицы Т. Бибиной.

Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).

Автобусный маршрут №27 в обозначенный период вместо ул. Т. Бибиной будет следовать по ул. Косарева.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту проезжей части.

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Источник: adm-saransk.ru