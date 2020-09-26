В Саранске начальник цеха завода пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении начальника цеха одного из местных заводов, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с мая по декабрь прошлого года начальник ремонтно-инструментального цеха ФКП «Саранский механический завод» и технический директор предприятия в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана руководства завода совершили хищение денежных средств в размере около 1,5 млн рублей. Механическим заводом с коммерческой организацией был заключен контракт на ремонт оборудования, при этом стоимость работ по указанию соучастников была завышена. Разница в стоимости ремонта металлообрабатывающего оборудования должна была быть передана представителям предприятия. Часть денежных средств сотрудниками завода была распределена по собственному усмотрению, а оставшуюся часть они не успели получить, поскольку было возбуждено уголовное дело.

Материалы уголовного дела в отношении начальника цеха в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru