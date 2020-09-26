Разыскивается мужчина, подозреваемый в избиении жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в избиении мужчины.

В магазине-кафе, расположенном по адресу – улица Веселовского, 17 августа неизвестный гражданин жестоко избил одного из покупателей.

На вид мужчине 35 лет. Гражданин был одет в спортивный костюм серого цвета, темную куртку и кроссовки.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 89520747583, 89997781067, 29-77-01 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф