В Мордовии проходят мероприятия по профилактике детского травматизма

В Мордовии активно проводятся мероприятия, направленные на профилактику детского дорожного травматизма.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД РФ «Ардатовский» совместно с инспектором по делам молодежи и волонтерами отдела культуры Ардатовского района провели профилактическую акцию, в ходе которой участникам дорожного движения напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах.

Организаторы рассказали водителям и пешеходам о последствиях пренебрежения ПДД, напомнили о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» в образовательных организациях района провели мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Особое внимание было уделено учащимся начальных классов, инспекторы ГИБДД провели практические занятия на пешеходных переходах.

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Источник: гибдд.рф