В Саранске прошла профилактическая акция «Грамотный пешеход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели профилактическую акцию под названием «Грамотный пешеход».

Возле образовательных учреждений города инспекторы ГИБДД проводили беседы с учащимися, напоминая им об опасностях, которые могут подстерегать на дороге.

Каждый ребенок получил яркую памятку по ПДД от стражей порядка, а сотрудница сети автомоек «Н2О» вручила участникам акции «расписание уроков», в котором также указаны правила поведения на дороге.

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Источник: гибдд.рф