В Мордовии полицейские провели операцию «Лидер»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Лидер».
Указанное мероприятие было направлено на разобщение подростковых групп антиобщественной направленности, предупреждение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антисоциальных действий.
В ходе проведения рассматриваемого мероприятия было выявлено более 15 правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и нарушением установленных федеральным законом запретов курения табака.
В отношении родителей задокументировано свыше 30 правонарушений, в том числе связанных с потреблением алкогольной продукции их несовершеннолетними детьми.
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Источник: 13.мвд.рф