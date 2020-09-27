В Мордовии полицейские провели операцию «Лидер»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Лидер».

Указанное мероприятие было направлено на разобщение подростковых групп антиобщественной направленности, предупреждение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антисоциальных действий.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия было выявлено более 15 правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и нарушением установленных федеральным законом запретов курения табака.

В отношении родителей задокументировано свыше 30 правонарушений, в том числе связанных с потреблением алкогольной продукции их несовершеннолетними детьми.

Также читайте о том, что в Саранске начальник цеха завода пойдет под суд по обвинению в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф