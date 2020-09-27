В Инсарскoм районе сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов оказывают практическую помощь профилактическим группам Инсарского района.

Совместно с профилактической группой Сиалеевско-Пятинского сельского поселения представителями ведомства были проведены комплексные отработки населенных пунктов Сиалеевская Пятина, Языкова Пятина, Нижняя Вязера и Кашаево.

В ходе проведения отработки было посещено 162 частных домовладения, из которых 13 мест проживания многодетных семей, 26 мест проживания одиноких престарелых граждан и 3 места проживания неблагополучных граждан. Требованиям пожарной безопасности было проинструктировано 229 граждан. Кроме того, среди населения было распространено более 300 памяток о мерах пожарной безопасности в быту.

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Источник: 13.mchs.gov.ru