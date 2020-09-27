Житель Зубово-Полянского района разобрал на запчасти автомобиль, оставленный законным владельцем на обочине дороги

В Зубово-Полянском районе стражами порядка был задержан местный житель, который разобрал на запчасти чужой автомобиль.

Недавно у 40-летнего жителя села Русский Ландан во время поездки заглох принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-21053. Гражданин оставил транспортное средство на обочине дороги, а сам ушел за необходимыми инструментами. Автомобиль был оставлен неподалеку от деревни Калиновка. Вернувшись обратно, мужчина обнаружил пропажу транспортного средства.

Полицейские нашли машину, но она к тому моменту была разукомплектована. Выяснилось, что во время отсутствия законного владельца транспортного средства 23-летний житель деревни Калиновка оттолкал автомобиль в безлюдное место, где снял основные запчасти, которые затем сдал в пункт приема металла, получив за это 11 тыс. рублей.

В отношении 23-летнего парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф