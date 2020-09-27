В Кочкуровском районе загорелся грузовик

В Кочкуровском районе произошло возгорание грузового автомобиля.

Указанный инцидент произошел днём 26 сентября неподалеку от села Семилей. Загорелся грузовой автомобиль марки КамАЗ. В результате возгорания транспортное средство было повреждено на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru