Жительница Саранска продала машину бывшего гражданского мужа, отбывающего наказание в колонии

В Саранске местная жительница продала автомобиль бывшего гражданского супруга, отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Выяснилось, что пока 38-летний гражданин отбывал в колонии наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его бывшая 40-летняя сожительница продала принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-21101. Документы на машину хранились у женщины. Автомобиль гражданка продала за 60 тыс. рублей. Вырученные деньги горожанка потратила на личные нужды.

В отношении 40-летней женщины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф