В Зубово-Полянском районе была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В Зубово-Полянском районе была выявлена поддельная денежная купюра.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 35-летняя жительница посёлка Умёт принесла в банк денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей для проверки на подлинность. Данную банкноту женщина получила несколько лет назад в качестве зарплаты в кафе. Сотрудники банка обнаружили, что предъявленная гражданкой купюра является фальшивой.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф