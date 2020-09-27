Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жителя Саранска

В Саранске местный житель был ограблен мошенником, представившимся работником банка.

Некоторое время назад жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что горожанину был начислен кешбэк. Незнакомец попросил мужчину продиктовать ему данные банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, якобы для зачисления денег. Пострадавший сообщил звонившему необходимые сведения, после чего с его счета были списаны денежные средства в сумме 14,5 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф