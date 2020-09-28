В Мордовии проводится индивидуальная психокоррекционная работа с осужденными

Психологом исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии проводится индивидуальная психокоррекционная работа с осужденными, направленная на развитие коммуникативных умений и навыков в конфликтной ситуации.

Опасность конфликтов в пенитенциарных учреждениях заключается в том, что они приводят не только к преступлениям против личности, но и к массовым беспорядкам, захватам заложников, побегам и пр.

Разрушительные последствия конфликта в целом дестабилизируют процесс исполнения уголовных наказаний.

По указанной причине актуален вопрос о психологической профилактике конфликтов.

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Источник: 13.fsin.su