В Мордовии проводится индивидуальная психокоррекционная работа с осужденными

Психологом исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии проводится индивидуальная психокоррекционная работа с осужденными, направленная на развитие коммуникативных умений и навыков в конфликтной ситуации.
Опасность конфликтов в пенитенциарных учреждениях заключается в том, что они приводят не только к преступлениям против личности, но и к массовым беспорядкам, захватам заложников, побегам и пр.
Разрушительные последствия конфликта в целом дестабилизируют процесс исполнения уголовных наказаний.
По указанной причине актуален вопрос о психологической профилактике конфликтов.
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Источник: 13.fsin.su