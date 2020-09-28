В Кочкурово горела баня

В Кочкурово произошло возгорание бани.
Утром 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Восточной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №15 горит баня. Пламя повредило постройку на площади 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru