В Саранске продолжается санитарная обработка городских территорий

На территории Саранска продолжается санитарная обработка.

В Ленинском районе Саранска коммунальные службы в минувший четверг произвели дезинфекцию придомовых территорий и МКД №№73, 73А, 77 по улице Ульянова, а также внутриквартальной дороги от дома №73А по улице Ульянова до бульвара М. Расковой.

В Пролетарском районе города в минувшую пятницу были обработаны придомовые территории МКД №№10, 12 по улице Миронова, многоквартирных домов №№32, 34, 36, 36/1, 38 по улице Н. Эркая.

В Октябрьском районе Саранска на минувшей неделе была проведена обработка придомовых территорий, входных групп и подъездов МКД №№104, 67/1 по проспекту 70 лет Октября, многоквартирных домов №№12, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52 по улице Гожувской, домов №№78, 84, 88, 90 по улице Севастопольской, МКД №13/1 по улице Косарева, №9/1 по улице Ярославской.

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Источник: adm-saransk.ru