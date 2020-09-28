В Саранске 1 октября завершится сезон фонтанов

В Саранске в ближайшее время будет завершен сезон фонтанов.

В городе работа фонтанов будет завершена 1 октября.

Муниципальное предприятие, обслуживающее фонтаны в Саранске, приступит к их консервации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжается активная санитарная обработка городских территорий. На минувшей неделе соответствующие работы были проведены во всех районах города. Санитарной обработкой занимаются сотрудники коммунальных служб. Были обработаны придомовые территории и подъезды.

Источник: adm-saransk.ru