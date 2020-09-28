В Саранске продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и профилактических мер на объектах потребительского рынка.

В период с 21 по 24 сентября мобильные группы контроля проверили 797 единиц общественного транспорта, пассажирами устранено 549 замечаний, на нарушителей составлено 6 протоколов. Также ведется проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в такси.

На минувшей неделе было проверено 112 объектов торговли и сферы услуг, составлено 6 актов фиксации нарушений.

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Источник: adm-saransk.ru