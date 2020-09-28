В Саранске проводятся рейды по объектам торговли и сферы услуг

Администрацией Саранска в ежедневном режиме проводятся рейды по проверке объектов потребительского рынка.

В период с 14 по 25 сентября был проверен 151 объект потребительского рынка (126 магазинов, 9 парикмахерских, 5 аптек, 11 кафе). Было выявлено 43 нарушения. В магазинах отсутствуют маски и перчатки для покупателей как платные, так и бесплатные. За нахождение продавцов и покупателей без масок и перчаток было составлено 9 актов фиксации нарушений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима.

Источник: adm-saransk.ru