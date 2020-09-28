В Саранске обсудили начало отопительного сезона

В Саранске в ходе оперативного совещания, прошедшего в администрации города 28 сентября, были обсуждены вопросы, касающиеся начала отопительного сезона.

В 76% учреждений образования теплоснабжение подается в штатном режиме. В оставшиеся детские сады и школы нет технологической возможности подать тепло раньше, чем в многоквартирные дома, поэтому подача будет осуществляться согласно графику для жилых домов, то есть на текущей неделе.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что управляющие компании на текущей неделе, если будут поступать заявки от населения о проблемах с подачей тепла, должны их оперативно устранять, в том числе и в субботу, и в воскресенье.

ПАО «Т Плюс» на первом этапе (с 28 сентября) начнет подавать тепло в многоквартирные дома, находящиеся в юго-западной и в отдельные МКД в центральной части Саранска, микрорайоне Юбилейном, Ремзаводе, с. Горяйновка и Зыково, п. Озерном, р. п. Луховка, Ялга и Николаевка, на втором этапе (с 29 сентября) – в северо-восточной части, на третьем (с 30 сентября) – в центральной части, на четвертом (с 1 октября) – в северо-западной и в отдельные дома в северо-восточной части.

Жителям верхних этажей многоквартирных домов, имеющим в квартирах краны Маевского, необходимо предоставить доступ в жилое помещение сотрудникам управляющих компаний.

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Источник: adm-saransk.ru