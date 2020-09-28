Мэр Саранска провел выездные совещания по актуальным вопросам городского хозяйства

В минувшую субботу глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел выездные совещания по актуальным вопросам городского хозяйства.

Градоначальник под личным контролем держит реализацию в Саранске всех национальных проектов, где необходимо участие муниципалитета. В субботу он осмотрел ход строительства ФАПов в населенных пунктах городского округа Саранск, которые возводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В Макаровке завершен монтаж модуля, активно идет работа по благоустройству прилегающей территории. Мэр заявил, что после окончания первого этапа благоустройства здесь необходимо провести уборку территории, а также ревизию деревьев. Все сухие и аварийные деревья нужно спилить.

В Пушкино строители установили модуль ФАПа, ведут монтаж кровли. В Полянках завершена установка модуля. Активно ведется благоустройство территории.

В четвертом микрорайоне Юбилейного ведется строительство дороги в рамках федерального проекта национального проекта «Жилье и городская среда». Работы по строительству проезжей части здесь завершены в полном объеме. Сейчас обустраивается прилегающая к дороге зона. После этого подрядная организация приступит к установке турникетного ограждения. Работы планируется завершить в октябре.

Градоначальник осмотрел и ход дорожных работ на проспекте 70 лет Октября. Подрядчик в ближайшие дни завершит ремонт проезжей части на участке от улицы Севастопольской до улицы Косарева. При благоприятных погодных условиях до 5 октября планируется также завершить ремонт участка от улицы Косарева до улицы Т. Бибиной.

В этом году за счет экономии бюджетных средств при проведении электронных аукционов будет отремонтирован участок дороги по улице Пушкина от улицы Веселовского до бульвара Цаплина, протяженность которого составляет 1,3 км. На следующей неделе подрядная организация планирует приступить к асфальтировке проезжей части.

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Источник: adm-saransk.ru