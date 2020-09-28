В Кочкуровском районе загорелась солома

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил несколько тюков соломы.

Утром 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Татарский Умыс. На территории указанного населенного пункта загорелась солома.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил 300 тюков соломы.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru