В Саранске в ДТП с участием автобуса и легковушки пострадал 24-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого пострадал 24-летний молодой человек.

Происшествие произошло утром 25 сентября на улице Коммунистической. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21120, выехал на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, и столкнулся с автобусом марки ЛиАЗ.

Водитель легковушки доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф