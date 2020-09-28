В Темниковском районе в результате ДТП пострадал 6-летний ребенок

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 6-летний ребенок.

Указанное происшествие произошло утром 25 сентября неподалеку от села Митрялы. Направляясь в сторону дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников, 36-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21104, превысив скорость, потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Телесные повреждения получил 6-летний пассажир ВАЗа. Ребенок был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф