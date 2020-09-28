В Чамзинском районе иномарка сбила ребенка

В Чамзинском районе 9-летний мальчик попал под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 25 сентября на территории посёлка Комсомольский. На улице Микрорайон-1 43-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Форд-Куга», проявив невнимательность, совершила наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Ребенку было назначено амбулаторное лечение.

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Источник: гибдд.рф