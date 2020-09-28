В Темниковском районе в ДТП пострадала 70-летняя женщина

В Темниковском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 70-летняя гражданка.

Происшествие произошло вечером 25 сентября на 1-м километре, пролегающей между КПП №3 г. Саров и п. Цыгановка. По предварительной информации, 65-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки ВАЗ.

Пострадала 70-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф