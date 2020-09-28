В Саранске водитель легковушки сбил ребенка

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил ребенка.

Днём 25 сентября на улице Ярославской 34-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф