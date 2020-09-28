В Ичалковском районе 29-летний автомобилист сбил 17-летнюю велосипедистку

В Ичалковском районе водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю велосипедистку.

Утром 27 сентября на 62-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, 29-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора» совершил наезд на 17-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

Пострадавшая доставлялась в больницу. После оказания медицинской помощи велосипедистка была отпущена домой.

Известно, что в момент ДТП автомобилист был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф