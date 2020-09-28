В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

Днём 25 сентября на улице Титова инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановил автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 38-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф