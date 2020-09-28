Сотрудники МВД провели встречу со студентами МГПУ им М.Е. Евсевьева

Сотрудники МВД встретились со студентами МГПУ им М. Е. Евсевьева, прибывшими в том числе из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Стражи порядка разъяснили учащимся вопросы соблюдения правил пребывания (проживания) в России, своевременной постановки на миграционный учет, недопущения совершения правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Во время беседы полицейские рассказали о порядке продления действия виз и срока временного пребывания иностранцев, а также иных особенностях осуществления миграционного учета в период действия ограничительных мер.

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Источник: 13.мвд.рф