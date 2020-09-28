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Сотрудники МВД провели встречу со студентами МГПУ им М.Е. Евсевьева

Сотрудники МВД провели встречу со студентами МГПУ им М.Е. Евсевьева

Сотрудники МВД встретились со студентами МГПУ им М. Е. Евсевьева, прибывшими в том числе из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Стражи порядка разъяснили учащимся вопросы соблюдения правил пребывания (проживания) в России, своевременной постановки на миграционный учет, недопущения совершения правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Во время беседы полицейские рассказали о порядке продления действия виз и срока временного пребывания иностранцев, а также иных особенностях осуществления миграционного учета в период действия ограничительных мер.

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Источник: 13.мвд.рф