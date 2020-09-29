Гороскоп на октябрь 2020 года: Овны с головой погрузятся в любовь, Девам следует доверять интуиции, а Козероги смогут отдохнуть от дел

Овен

Любовь будет главенствовать над всеми другими аспектами жизни Овнов в новом месяце. Начиная со второй половины месяца вы сможете найти свою половинку, если ранее этого не сделали. Также можно будет достичь успеха в бизнесе, правда, звезды говорят, что для этого важно себя не нагружать сверх меры.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Телец

Тельцов в новом месяце ждут большие перемены, но звезды не советуют волноваться на этот счет, так как изменения предвидятся только в лучшую сторону. Представителям знака удастся, при определенных усилиях, конечно же, справиться даже с вредными привычками. Все неудачи стоит воспринимать как бесценный опыт, пусть и со знаком минус.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

В новом месяце Близнецам предстоит выполнять составленный заранее план, при этом нельзя отступать под натиском недругов – четко держитесь своего курса. Совершение дорогостоящих покупок, ремонт, поездку или другую смену обстановки лучше перенести на конец месяца.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Рак

Начните месяц с уборки дома. Звезды уверены, что большой успех ждет Раков, работающих в сфере услуг, при этом важно не только успевать завершать уже начатые дела, но и браться за новые. Если оставлять «хвосты», то это уже в самом ближайшем времени обернется для вас кучей проблем.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Девы, карьера – Козероги.

Лев

Звезды предупреждают Львов об опасности, ведь представители данного знака могут привлекать к себе не чистых на руку и просто токсичных людей. Постарайтесь окружить себя проверенными, добрыми и честными персоналиями. Проблемы с финансами ожидаются во второй половине месяца.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Дева

В новом месяце Девы должны больше полагаться на свое внутреннее чутье, чем на разум и логику, уверяют звезды. В середине месяца нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить благоприятные возможности, ведь они могут не лежать на поверхности. В целом хороший месяц для достижения успехов как в бизнесе, так и в любви.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Весы

Представителям знака Весы следует в новом месяце чаще путешествовать, даже если это будут поездки к близким родственникам. Весы смогут найти новое хобби, а если добавить уверенность в своих силах, то и новые пути для заработка. Весь месяц будет очень благоприятным, поэтому используйте данное время по максимуму.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Стрельцы, карьера – Овны.

Скорпион

У Скорпионов в новом месяце ожидаются проблемы с критикой. Либо вы сами будете слишком резки с близкими людьми, либо же вы будете напрасно и очень сильно обижаться на безобидные замечания. Новые бизнес-идеи посетят вас в конце месяца, но звезды не рекомендуют торопиться воплощать их в жизнь.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Рыбы, карьера – Тельцы.

Стрелец

Промахи в делах и финансах в новом месяце можно будет исправить, но вот ошибки в любовных отношениях обойдутся Стрельцам в новом месяце очень дорого. Будьте очень осторожны в отношениях с родными, близкими и своей половинкой. Трудолюбие будет вознаграждено по достоинству.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Близнецы.

Козерог

Трудолюбивым Козерогам можно будет немножко передохнуть, но если усталости нет, то вам удастся решить несколько важных задач. Правда, на вас могут начать обижаться родные и близкие, которым вы уделяете мало времени. Придется идти на компромисс и удовлетворить справедливые требования любимых людей.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Водолей

Легкомысленное поведение Водолеев может оставить вас без половинки, которую вполне возможно обрести в новом месяце, уверяют звезды. Настойчивость и уверенность в своих силах, умноженные на желание добиться результата принесут представителям данного знака успех в финансовой и деловой сферах.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

Рыбы

Если Рыбы начнут прислушиваться к словам своих близких, то они получат источник с массой отличных идей. Планетарные энергии снабдят представителей знака силами, достаточными для достижения успехов в финансовой сфере и делах, но в любовных отношениях Рыбы такой поддержки не получат.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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