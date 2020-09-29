В Рузаевке в результате ДТП пострадал 18-летний автомобилист

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 28 сентября на улице Титова. По предварительной информации, 18-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки BYD, по причине превышения скорости во время прохождения поворота не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Автомобилист самостоятельно обращался за медицинской помощью.

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Источник: гибдд.рф