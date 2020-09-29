В Ковылкино был обнаружен труп в сгоревшем доме

В Ковылкино пожарные обнаружили труп внутри сгоревшего дома.

Утром 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Урицкого. По указанному адресу загорелся заброшенный дом.

В ходе ликвидации возгорания пожарными был обнаружен труп человека. Личность погибшего устанавливается.

В настоящее врем специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенного дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru