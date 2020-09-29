В Ковылкино был задержан пьяный водитель иномарки

В Ковылкино сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Днём 28 сентября возле дома №2, расположенного по адресу – улица Советская, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» был остановлен автомобиль марки «Мерседес». За рулем транспортного средства находился 28-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф