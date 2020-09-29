В Мордовии проводится работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии проводится внедрение ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

В указанном учреждении был создан отряд социально-психологической работы. За данным отрядом закреплены наиболее ответственные и опытные сотрудники.

Численность отряда составляет 8 осужденных. Это осужденные, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, находящиеся в состоянии вынужденной ремиссии либо эпизодически употреблявшие наркотические вещества, с относительным соматическим и психоэмоциональным благополучием, имеющие мотивацию к участию в психологической и социальной работе, не страдающие психическими заболеваниями.

С осужденными проводится просветительская, консультативная и психокоррекционная работа.

Групповые мероприятия проводятся по разработанной программе психологической коррекции мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных, находящихся в состоянии длительной вынужденной ремиссии.

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Источник: 13.fsin.su