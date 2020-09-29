В Мордовии представительница волонтерского движения посетила следственный изолятор

Следственный изолятор №2 УФСИН РФ по Мордовии посетила член волонтерского движения Рузаевского района Елена Терехина.
Елена Терехина рассказала присутствующим о волонтерском движении республики.
В рамках визита гостья провела с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения познавательную игру, посвященную исторической тематике.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su